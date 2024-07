Previsioni Meteo Lissone: tutti i dettagli per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lissone indicano una settimana con variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Si passerà da piogge moderate a cieli sereni, con un aumento delle temperature. Lunedì 29 Luglio si prevede pioggia moderata durante la notte, seguita da schiarite mattutine e nubi sparse nel pomeriggio. Martedì 30 Luglio sarà caratterizzato da cielo sereno e poche nuvole. Mercoledì 31 Luglio si avranno nubi sparse al mattino e pioggia moderata nel pomeriggio. Giovedì 1 Agosto inizierà con piogge leggere, seguite da cielo sereno. È consigliabile monitorare le previsioni per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 29 Luglio

Lunedì 29 Luglio si prospetta con pioggia moderata durante la notte, con una copertura nuvolosa del 28%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,8°C, con una percezione di +23,5°C. Il vento soffierà a 8,1km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche fino a 19,7km/h. Si prevede un’umidità del 92% e una pressione atmosferica di 1019hPa.

La mattina, a partire dalle prime ore, il cielo si schiarirà portando a una situazione di cielo sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature saliranno fino a +30,8°C, con una percezione di +32,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,5km/h proveniente da Sud. L’umidità si attesterà intorno al 52% e la pressione atmosferica sarà di 1018hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 33%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,4°C, con una percezione di +34,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,3km/h proveniente da Sud. L’umidità si manterrà intorno al 47% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

In serata, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a una situazione di cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si attesteranno sui +29,4°C, con una percezione di +32,2°C. Il vento soffierà a 7,5km/h provenendo da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 11km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Martedì 30 Luglio

Martedì 30 Luglio inizierà con un cielo sereno durante la notte, con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,6°C, con una percezione di +24,4°C. Il vento soffierà a 6,8km/h provenendo da Nord Est, con raffiche fino a 14,4km/h. Si prevede un’umidità dell’88% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 16%. Le temperature saliranno fino a +28°C, con una percezione di +29,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,1km/h proveniente da Sud. L’umidità si attesterà intorno al 58% e la pressione atmosferica sarà di 1018hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno e una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,2°C, con una percezione di +31,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6km/h proveniente da Sud. L’umidità si manterrà intorno al 50% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

In serata, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 11%. Le temperature si attesteranno sui +27,2°C, con una percezione di +28,7°C. Il vento soffierà a 5km/h provenendo da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 5km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Mercoledì 31 Luglio

Mercoledì 31 Luglio inizierà con nubi sparse durante la notte, con una copertura nuvolosa del 29%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,2°C, con una percezione di +24,6°C. Il vento soffierà a 5,7km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche fino a 11,8km/h. Si prevede un’umidità del 76% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature saliranno fino a +23,8°C, con una percezione di +24,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,4km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 77% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 13%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,9°C, con una percezione di +34,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,3km/h proveniente da Sud. L’umidità si manterrà intorno al 44% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In serata, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 71%. Le temperature si attesteranno sui +27,8°C, con una percezione di +29,4°C. Il vento soffierà a 0,5km/h provenendo da Est – Sud Est, con raffiche fino a 2,1km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Giovedì 1 Agosto

Giovedì 1 Agosto inizierà con pioggia leggera durante la notte, con una copertura nuvolosa del 40%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,2°C, con una percezione di +23,8°C. Il vento soffierà a 5,1km/h provenendo da Nord Est, con raffiche fino a 8,2km/h. Si prevede un’umidità dell’85% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature saliranno fino a +22,8°C, con una percezione di +23,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,6km/h proveniente da Nord Est. L’umidità si attesterà intorno all’84% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature massime raggiungeranno i +28,1°C, con una percezione di +29,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,1km/h proveniente da Sud Est. L’umidità si manterrà intorno al 58% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

In serata, il cielo si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno sui +26,2°C, con una percezione di +26,2°C. Il vento soffierà a 2,2km/h provenendo da Est – Sud Est, con raffiche fino a 3,2km/h. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

In conclusione, la settimana a Lissone si preannuncia con una variazione delle condizioni meteorologiche, passando da piogge moderate a cieli sereni e temperature in aumento. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni per organizzare al meglio le attività all’aperto.

