Previsioni Meteo Lombardia: da venerdì torna il maltempo

“Tra oggi e domani un promontorio dal Nord Africa raggiungerà la massima espansione verso il nostro Paese, garantendo anche sulla Lombardia tempo caldo e soleggiato. Le temperature massime si attesteranno in pianura tra 32-36°C con forte disagio da calore determinato anche dall’elevata umidità“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Venerdì 12 una veloce perturbazione dalla Francia apporterà una nuova fase instabile con rovesci e temporali, maggiormente probabili a ridosso di Alpi e Prealpi, localmente anche di forte intensità; in quest’ultima fase le temperature massime caleranno di 4-8°C. Da domenica 14 ritorno a condizioni stabili e soleggiate, con temperature che torneranno a crescere velocemente fino a superare i 30°C in pianura entro lunedì 15“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso ovunque tra notte e mattino, annuvolamenti via via più consistenti dal pomeriggio su Alpi e Prealpi fino a cielo irregolarmente nuvoloso in serata.

Precipitazioni: possibili in serata su Alpi e marginalmente sulle Prealpi, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. Valori minimi in pianura tra 20-24 °C, massimi tra 32-36 °C.

Zero termico: tra 4400 e 4700 metri.

Venti: deboli di direzione variabile o a regime di brezza; sulle creste alpine venti tendenti a divenire moderati occidentali.

Altri fenomeni: disagio da calore forte sulla pianura, moderato nei fondivalle alpini posti a bassa quota.

