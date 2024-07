Previsioni Meteo Lombardia: da domani rovesci e temporali sparsi

MeteoWeb

“Un campo di alta pressione di matrice africana si estende dal Mediterraneo all’Europa centrale. Da domani, mercoledì, lieve cedimento dell’area anticiclonica, con flusso in quota che tenderà a disporsi dai quadranti occidentali a tratti più o meno instabile“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Giornate per lo più poco nuvolose o velate in Pianura, maggior variabilità a ridosso dei rilievi, dove specie domani, mercoledì, e venerdì aumenterà la probabilità di rovesci o temporali sparsi, che potranno tuttavia interessare marginalmente anche la Pianura“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo fino a metà mattina in prevalenza poco nuvoloso o velato; quindi tendenza a nuvolosità irregolare a partire dai rilievi. Verso sera nuovamente poco nuvoloso o velato.

Precipitazioni: al mattino possibili occasionali deboli. Dalle ore centrali sparse a ridosso dei rilievi con interessamento da metà pomeriggio anche a parte della Pianura. Tendenza all’esaurimento in serata. A prevalente carattere di rovescio e temporale, con fenomeni in transito da ovest a est.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento. In pianura minime tra 22 e 24°C, massime tra 33 e 38°C.

Zero termico: intorno a 4300 metri.

Venti: in pianura la mattina deboli variabili, dal pomeriggio dai quadranti meridionali e occidentali, deboli con locali rinforzi nel pomeriggio; in montagna deboli dai quadranti occidentali.

Altri fenomeni: disagio da calore forte in pianura.

