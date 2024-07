Previsioni Meteo Lombardia: domenica “probabile cambio di circolazione”

MeteoWeb

“Sulla regione si instaura, almeno fino a sabato 20, un regime di correnti occidentali in quota che mantiene blanda instabilità sui rilievi, specie nelle ore pomeridiane. Sulle pianure prevarranno invece condizioni prevalentemente soleggiate grazie a correnti calde e stabili meridionali con temperature oltre le medie del periodo: disagio termico in progressivo aumento durante la seconda parte della settimana. Domenica 21 probabile cambio di circolazione con flussi più freschi ed instabili settentrionali“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta tra notte e mattino poco o irregolarmente nuvoloso con transito di velature e locali addensamenti, specie sui rilievi, successivamente sereno o poco nuvoloso salvo irregolare nuvolosità cumuliforme pomeridiana sui rilievi e qualche velatura in serata.

Precipitazioni: tra mattino pomeriggio possibilità di deboli rovesci o occasionali brevi temporali sui rilievi settentrionali.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. In pianura minime tra 22 e 24 °C, massime tra 34 e 37 °C.

Zero termico: a circa 4600 metri metri.

Venti: in pianura e in montagna deboli variabili.

