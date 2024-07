Previsioni Meteo Lombardia: oggi temporali su pianura centro-orientale e fascia prealpina

MeteoWeb

“Oggi sul Nord Italia debole flusso a curvatura ciclonica, dai quadranti orientali verso l’Adriatico, nordoccidentale sull’arco alpino occidentale: tempo inizialmente soleggiato ma con formazione di temporali sparsi nel pomeriggio-sera su pianura centro-orientale e fascia prealpina“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Domani correnti nordoccidentali ondulate, con variabilità su rilievi e settori orientali. Mercoledì e giovedì sempre correnti da nordovest ma più stabili e con parziale afflusso di aria meno calda dai quadranti orientali o settentrionali. Venerdì flusso occidentale anticiclonico e caldo, con parziale cedimento dell’alta pressione sabato, solo sulle Alpi di confine“.

Oggi inizialmente ovunque poco nuvoloso ma con rapido sviluppo di cumuli dal pomeriggio, moderato sui settori centro-orientali e sulle Prealpi.

Precipitazioni: rovesci sparsi o isolati temporali sui settori centro-orientali nel pomeriggio (più probabili sulle Prealpi), in successiva estensione anche alle Prealpi Occidentali e relativa fascia pedemontana; possibili fenomeni localmente di moderata o forte intensità.

Temperature: in pianura massime tra 30 e 34 °C.

Zero termico: a circa 4200-4400 metri.

Venti: in pianura e nelle valli da deboli a moderati variabili o a regime di brezza, in quota moderati da nordovest.

Altri fenomeni: disagio da calore da moderato a forte sulla pianura, moderato nelle valli.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nella notte addensamenti sparsi sulla fascia prealpina, in dissolvimento entro il primo mattino; poi, fino alla tarda mattinata prevalentemente sereno o poco nuvoloso; dal pomeriggio nuvolosità variabile, con maggiori addensamenti sui settori centro-orientali.

Precipitazioni: nella notte residui rovesci isolati sulle Prealpi e relativa fascia pedemontana; dal primo pomeriggio rovesci sparsi sui rilievi orientali e sull’Appennino, in successivo spostamento verso la pianura centro-orientale.

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime tra 20 e 24 °C, massime tra 30 e 33 °C.

Zero termico: a circa 4200 metri.

Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali; inizialmente a regime di brezza, almeno fino alla tarda mattinata.

Altri fenomeni: disagio da calore da moderato a forte sulla pianura, moderato nelle valli.

