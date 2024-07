Previsioni Meteo Lombardia: rovesci isolati nelle ore pomeridiane

MeteoWeb

“Persiste sulla regione un flusso in quota da ovest-sudovest a curvatura ciclonica, a tratti più instabile, e con temperature in aumento. In Lombardia annuvolamenti a ciclo diurno, anche a tratti marcati sui rilievi, con rovesci isolati nelle ore pomeridiane“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Lievemente più instabile mercoledì per l’infiltrazione di aria più fresca in quota. Venerdì l’approfondimento della circolazione depressionaria da sudovest permette l’ingresso di aria più fresca a sud delle Alpi: temporali sparsi in Lombardia e venti in rinforzo, con sensibile calo delle temperature nel fine settimana“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o poco nuvoloso, irregolare sviluppo di nubi a ciclo diurno sui rilievi.

Precipitazioni: assenti, salvo isolati rovesci pomeridiani su Alpi e Prealpi.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minime tra 19°C e 21°C, massime tra 30°C e 33°C

Zero termico: tra 4400 e 4600 metri.

Venti: deboli o al più moderati meridionali sulle cime alpine e appenniniche, altrove deboli di direzione variabile o a regime di brezza.

