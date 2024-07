Previsioni Meteo Lombardia: temporali pomeridiani sui rilievi

MeteoWeb

“Sulla regione insiste una circolazione anticiclonica subtropicale, occasionalmente disturbata da blanda instabilità dovuta ad una vasta circolazione depressionaria sull’Europa centro-settentrionale. Tale configurazione determina, nel periodo in esame, condizioni stabili e prevalentemente soleggiate in pianura, con il picco di disagio da calore questo fine settimana, ma persistente almeno fino ad inizio settimana prossima“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Sui rilievi, nel periodo in esame, possibile attivazione di deboli rovesci o locali temporali, prevalentemente a ciclo diurno“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso ovunque, eccetto irregolare nuvolosità cumuliforme pomeridiana sui rilievi.

Precipitazioni: deboli rovesci o locali temporali a partire dal pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini, specie su quelli centro-orientali.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In pianura minime tra 22 e 25°C, massime tra 35 e 38°C.

Zero termico: intorno a 4700 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile con qualche locale rinforzo da est in serata, in montagna deboli o moderati dai quadranti occidentali.

Altri fenomeni: disagio da calore forte in pianura e nei principali fondivalle.

