Previsioni Meteo Mascalucia: tutti i dettagli per il weekend 26 – 28 Luglio

Weekend a Mascalucia: bel tempo e temperature gradevoli Caratterizzato da cieli sereni e brezze leggere, il fine settimana si preannuncia piacevole. L’umidità si manterrà a livelli confortevoli e non sono previste precipitazioni. Solo alcune fasce orarie potrebbero presentare poche nuvole. Le temperature saranno in aumento, con punte di caldo nel pomeriggio. I cittadini potranno godere di un weekend estivo ideale per attività all’aria aperta.

Venerdì 26 Luglio

Notte

Durante la notte a Mascalucia, cielo sereno caratterizzerà le prime ore, con una temperatura di +24,3°C e una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 64% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento. Alle 07:00 la temperatura sarà di +27,5°C, con una percezione di +27,8°C e una leggera brezza da Sud Est. L’umidità sarà del 49% con una pressione di 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio si avrà la comparsa di poche nuvole con una copertura del 23%. Alle 13:00 la temperatura sarà di +29,4°C con una percezione di +29,8°C e una brezza da Est – Sud Est. L’umidità salirà al 47% con una pressione di 1012hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura del 28%. Alle 17:00 la temperatura si attesterà sui +27,5°C con una percezione di +28,2°C e una brezza da Est. L’umidità raggiungerà il 53% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sabato 27 Luglio

Notte

Durante la notte a Mascalucia, il cielo sereno lascerà spazio ad una copertura nuvolosa dell’8%. Alle 00:00 la temperatura sarà di +24,8°C con una percezione di +24,9°C e una brezza leggera da Nord Ovest. L’umidità sarà del 60% con una pressione di 1014hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento. Alle 07:00 la temperatura sarà di +28,9°C, con una percezione di +28,5°C e una brezza da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 39% con una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio si avrà il persistere di un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 23%. Alle 13:00 la temperatura sarà di +31,2°C con una percezione di +31°C e una brezza da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 39% con una pressione di 1015hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura del 6%. Alle 19:00 la temperatura si attesterà sui +26,6°C con una percezione di +26,6°C e una brezza leggera da Est. L’umidità raggiungerà il 52% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Domenica 28 Luglio

Notte

Durante la notte a Mascalucia, il cielo sereno sarà accompagnato da una copertura nuvolosa dell’1%. Alle 00:00 la temperatura sarà di +25,4°C con una percezione di +25,4°C e una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 52% con una pressione di 1017hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento. Alle 07:00 la temperatura sarà di +29,2°C, con una percezione di +28,5°C e una brezza leggera da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 37% con una pressione di 1018hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio si avrà il persistere di un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Alle 13:00 la temperatura sarà di +32,5°C con una percezione di +32°C e una brezza da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 34% con una pressione di 1016hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Alle 19:00 la temperatura si attesterà sui +27°C con una percezione di +27,3°C e una brezza leggera da Est – Nord Est. L’umidità raggiungerà il 48% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Mascalucia si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Le brezze leggere accompagneranno le giornate, mentre l’umidità si manterrà a livelli confortevoli. È prevista una leggera variazione delle condizioni atmosferiche, con la comparsa di poche nuvole in alcune fasce orarie, ma senza rischio di precipitazioni. I cittadini potranno godere di un weekend estivo all’insegna del sole e del caldo, ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta.

