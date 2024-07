Previsioni Meteo Massa: il bollettino per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massa indicano una settimana con condizioni variabili. Si alterneranno cieli sereni, nubi sparse e possibili piogge leggere. Le temperature massime si aggireranno intorno ai +30°C, con una percezione di calore leggermente superiore. I venti saranno prevalentemente leggeri, con raffiche occasionali. L’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Si consiglia di rimanere informati su eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche.

Lunedì 22 Luglio

Notte: Durante la notte a Massa, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 79%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,6°C con una leggera percezione di calore di +24,9°C. Il vento soffierà a 3,1km/h proveniente dal Nord Est con raffiche fino a 6km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Mattina: La mattina si prevedono ancora nubi sparse con una copertura nuvolosa del 51%. Le temperature saliranno fino a +29,2°C con una percezione di calore di +30,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Nord Ovest a 1,3km/h con raffiche fino a 3,2km/h. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno lasciando spazio a poche nuvole con una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature massime saranno di +30,1°C con una percezione di calore di +31,9°C. Il vento soffierà da Ovest a 7,8km/h con raffiche fino a 8,7km/h. Possibilità di piogge leggere con 0.1mm di precipitazioni e umidità al 54%.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si attesteranno sui +26,5°C con una percezione di calore costante. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Ovest a 6,7km/h con raffiche fino a 8,7km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica salirà a 1013hPa.

Martedì 23 Luglio

Notte: Durante la notte a Massa, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,9°C con una percezione di calore di +25,3°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Est a 5km/h con raffiche fino a 5,1km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica rimarrà a 1014hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +29,1°C con una percezione di calore di +30°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Sud Ovest a 5,9km/h con raffiche fino a 5,1km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +30,5°C con una percezione di calore di +31,8°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 11,3km/h con raffiche fino a 9,4km/h. Possibilità di piogge leggere con 0.1mm di precipitazioni e umidità al 52%.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +25,2°C con una percezione di calore costante. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Ovest a 9km/h con raffiche fino a 11,8km/h. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica salirà a 1013hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Notte: Durante la notte a Massa, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,2°C con una percezione di calore di +24,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Est a 3,8km/h con raffiche fino a 4,8km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica rimarrà a 1013hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +28,8°C con una percezione di calore di +30,1°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest a 3,4km/h con raffiche fino a 4,4km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 57%. Le temperature massime saranno di +30,2°C con una percezione di calore di +32°C. Il vento soffierà da Ovest a 7,6km/h con raffiche fino a 7,6km/h. Possibilità di piogge leggere con 0.1mm di precipitazioni e umidità al 54%.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +26,8°C con una percezione di calore costante. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord a 8,2km/h con raffiche fino a 10,4km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica salirà a 1010hPa.

Giovedì 25 Luglio

Notte: Durante la notte a Massa, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa del 20%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,2°C con una percezione di calore di +24,5°C. Il vento soffierà a 9,4km/h proveniente dal Nord Est con raffiche fino a 9,8km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Mattina: La mattina si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 34%. Le temperature saliranno fino a +24°C con una percezione di calore di +24,3°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est a 9,1km/h con raffiche fino a 9,4km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 67%. Le temperature massime saranno di +23,8°C con una percezione di calore di +24,2°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 9,1km/h con raffiche fino a 9,5km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Sera: In serata si prevedono ancora nubi sparse con una copertura nuvolosa del 69%. Le temperature si attesteranno sui +23,5°C con una percezione di calore costante. Il vento sarà moderato, proveniente da Nord – Nord Est a 10,6km/h con raffiche fino a 12,1km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica rimarrà a 1011hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Massa, si prevedono condizioni variabili con cieli sereni, nubi sparse e possibili piogge leggere. Le temperature massime si manterranno intorno ai +30°C, con una percezione di calore leggermente superiore. I venti saranno prevalentemente leggeri con raffiche occasionali. L’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.