Previsioni Meteo Matera: tutti i dettagli per domani domenica 21 luglio

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Matera promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle alte temperature.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di circa 7,4km/h.

Al risveglio, il mattino si presenterà con un cielo limpido e temperature in rapida ascesa. Le minime notturne saranno ormai un ricordo, con valori che raggiungeranno i 34,4°C nel corso della mattinata. Il vento sarà ancora proveniente da Nord, ma con una lieve variazione verso Sud.

Nel primo pomeriggio, il termometro toccherà punte di 36,7°C con un cielo completamente sereno. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da Sud Est.

Nel corso del pomeriggio, le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai 36°C. Tuttavia, si potranno notare alcune nubi sparse che potrebbero offrire un momento di refrigerio.

La sera si presenterà con un cielo parzialmente nuvoloso e temperature più miti rispetto al pomeriggio, attorno ai 27,6°C. Il vento proveniente da Nord Ovest potrebbe portare un po’ di frescura.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Matera indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento leggero. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo afoso, con possibili variazioni delle temperature e presenza di nubi sparse.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.4° perc. +24.5° Assenti 7.4 N max 9.1 Tramontana 62 % 1009 hPa 3 cielo sereno +23.2° perc. +23.4° Assenti 5.8 N max 6.3 Tramontana 69 % 1009 hPa 6 cielo sereno +27° perc. +27.7° Assenti 4.6 N max 5.4 Tramontana 55 % 1010 hPa 9 cielo sereno +32.9° perc. +32.5° Assenti 2 SE max 5 Scirocco 34 % 1009 hPa 12 cielo sereno +36.3° perc. +34.7° Assenti 7.3 S max 14.6 Ostro 21 % 1007 hPa 15 poche nuvole +34.4° perc. +33.3° Assenti 12.7 ESE max 15.1 Scirocco 27 % 1007 hPa 18 nubi sparse +29.2° perc. +28.5° prob. 6 % 4.5 SO max 6.9 Libeccio 37 % 1008 hPa 21 poche nuvole +26.8° perc. +27.1° prob. 6 % 5.1 SSE max 7.5 Scirocco 48 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 03:01 e tramonta alle ore 03:01

