Maltempo Basilicata, riunione sul piano neve per il Materano

Le modalità di attuazione del piano neve in provincia di Matera sono state illustrate oggi, nella Città dei Sassi, durante un incontro convocato dal prefetto Cristina Favilli. Nel corso della riunione Anas, Rfi, società di servizi ed enti locali hanno esposto procedure e piani nel caso di maltempo e di eventuali emergenze. Sono state esaminate, inoltre, eventuali criticità che potrebbero verificarsi con l’attivazione dei codici di allerta e le conseguenti fasi operative, per l’esecuzione degli interventi di ripristino della viabilità e di soccorso alle persone in difficoltà. Il prefetto Favilli, nel ricordare la necessità del coordinamento tra i diversi soggetti, ha evidenziato ”l’imprescindibilità di un preventivo approntamento da parte dei Comuni delle necessarie misure di protezione civile a livello locale, con particolare riguardo alla tempestiva individuazione delle situazioni di maggiore rischio e di eventuali condizioni di fragilità che richiedano interventi dedicati nelle fasi più acute dell’emergenza meteorologica”.

