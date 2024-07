Previsioni Meteo Matera: tutti i dettagli per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Venerdì 26 Luglio a Matera si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno per l’intera giornata, con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che raggiungeranno i 34°C nel primo pomeriggio.

Nelle prime ore del giorno, la temperatura si attesterà intorno ai 22°C, per poi salire gradualmente durante la mattina fino a superare i 30°C. Nel pomeriggio, il termometro segnerà valori intorno ai 33-34°C, confermando la calura estiva. Anche in serata le temperature saranno piuttosto miti, con valori che si manterranno sopra i 24°C.

Per quanto riguarda il vento, soffierà prevalentemente da nord con intensità variabile tra i 15 e i 25 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 25-30 km/h. La brezza vivace contribuirà a mitigare la sensazione di caldo, garantendo un certo grado di comfort.

Le precipitazioni saranno assenti durante l’intera giornata, così come la probabilità di piogge. L’umidità relativa si manterrà intorno al 20-30%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1011-1014 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Matera prevedono una giornata estiva con cielo sereno, temperature elevate e assenza di precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per proteggersi dai raggi solari. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili e soleggiate, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.4° perc. +21.8° Assenti 13.8 NNO max 25.2 Maestrale 44 % 1011 hPa 3 cielo sereno +21.1° perc. +20.4° Assenti 12.8 NO max 20.9 Maestrale 43 % 1011 hPa 6 cielo sereno +25.9° perc. +25.4° Assenti 15.8 NNO max 24.2 Maestrale 35 % 1012 hPa 9 cielo sereno +30.9° perc. +29.2° Assenti 16.1 N max 19.8 Tramontana 24 % 1012 hPa 12 cielo sereno +33.6° perc. +31.4° Assenti 19.4 NNE max 20.1 Grecale 18 % 1011 hPa 15 cielo sereno +33.4° perc. +31.2° Assenti 22.3 NNE max 22.7 Grecale 18 % 1011 hPa 18 cielo sereno +28.2° perc. +27.1° Assenti 14.6 NNE max 24 Grecale 26 % 1012 hPa 21 cielo sereno +25° perc. +24.3° Assenti 7.5 NO max 7.5 Maestrale 30 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 03:01 e tramonta alle ore 03:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.