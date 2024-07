Previsioni Meteo Misterbianco: il bollettino per domani martedì 9 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Misterbianco per Martedì 9 Luglio prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si presenterà con poche nuvole e una leggera brezza proveniente dal Sud Est, con temperature che si attesteranno intorno ai +30°C. Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con un aumento della temperatura che raggiungerà i +34°C. La brezza leggera proveniente sempre dal Sud Est contribuirà a rendere più gradevole la situazione. Anche in serata le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature intorno ai +28°C.

Le temperature percepita saranno leggermente inferiori rispetto a quelle effettive, grazie alla presenza di una brezza che favorirà una sensazione di fresco. La copertura nuvolosa sarà quasi assente durante tutta la giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 30-35%. La pressione atmosferica si manterrà costante sui 1014hPa.

In base alle previsioni, possiamo affermare che Martedì 9 Luglio a Misterbianco sarà una giornata calda e soleggiata, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno elevate e cieli sereni. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi a sufficienza per affrontare al meglio le alte temperature previste.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Luglio a Misterbianco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28° perc. +27.4° Assenti 3.3 O max 3.3 Ponente 36 % 1014 hPa 3 cielo sereno +27.3° perc. +26.9° Assenti 3 OSO max 3.3 Libeccio 36 % 1013 hPa 6 poche nuvole +29.8° perc. +28.7° Assenti 6 SE max 6 Scirocco 32 % 1014 hPa 9 cielo sereno +33.2° perc. +32.2° Assenti 11.6 ESE max 12.1 Scirocco 30 % 1014 hPa 12 cielo sereno +34.2° perc. +33.2° Assenti 15.1 ESE max 14.2 Scirocco 28 % 1014 hPa 15 cielo sereno +32.9° perc. +32° Assenti 14 ESE max 17.6 Scirocco 31 % 1013 hPa 18 cielo sereno +29.9° perc. +29.6° Assenti 7.7 ESE max 12.1 Scirocco 40 % 1013 hPa 21 cielo sereno +27.4° perc. +27.8° Assenti 5.1 E max 9.7 Levante 50 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 20:22

