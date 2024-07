Previsioni Meteo Monza: il bollettino per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 17 Luglio a Monza si prevedono condizioni meteo variegate, con alternanza tra nubi sparse, cielo sereno e piogge leggere. Le temperature si manterranno piuttosto elevate durante la giornata, con un picco massimo atteso intorno ai 31,9°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, arrivando fino a 32,1°C.

Durante la notte, le nubi sparse lasceranno spazio a un cielo sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 7%. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori intorno ai 21-22°C. Il vento soffierà prevalentemente da Nord – Nord Est con intensità variabile tra i 3,7km/h e i 6,5km/h.

Nel corso della mattina, le condizioni meteo tenderanno a peggiorare leggermente, con l’aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere. Le temperature saliranno gradualmente, superando i 28°C. Il vento continuerà a provenire da Sud – Sud Est, con intensità che potrà raggiungere i 5,3km/h.

Nel pomeriggio, nonostante la presenza di nubi sparse, il cielo si manterrà per lo più sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30-31°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento sarà sempre proveniente da Sud Est, con intensità che potrà arrivare fino a 7,8km/h.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con un picco intorno al 54%. Le temperature caleranno gradualmente, ma si manterranno comunque sopra i 25°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da Nord, con intensità che si attesterà intorno ai 2,7km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 17 Luglio a Monza indicano una giornata con temperature elevate e possibili piogge leggere nel corso della mattina. Le condizioni meteo si manterranno generalmente stabili nel corso della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa in serata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni del meteo nelle prossime ore.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Luglio a Monza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.8° perc. +22.4° prob. 43 % 4.1 NNO max 6.9 Maestrale 91 % 1014 hPa 3 nubi sparse +21.2° perc. +21.7° Assenti 3.6 N max 3.7 Tramontana 89 % 1014 hPa 6 nubi sparse +22.4° perc. +23° prob. 12 % 3.2 NE max 5.8 Grecale 87 % 1015 hPa 9 cielo coperto +26.9° perc. +28.3° prob. 37 % 3.2 SE max 3.7 Scirocco 66 % 1015 hPa 12 cielo coperto +29.7° perc. +31.4° prob. 60 % 6.5 SE max 7.8 Scirocco 55 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.6° perc. +31.9° prob. 7 % 7.8 SE max 7.7 Scirocco 50 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28° perc. +30.2° prob. 22 % 4.8 SSE max 7.3 Scirocco 67 % 1014 hPa 21 nubi sparse +24.6° perc. +25.2° prob. 56 % 5.7 N max 6.3 Tramontana 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 21:04

