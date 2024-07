Previsioni Meteo Nova Milanese: il bollettino per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 17 Luglio a Nova Milanese si prevedono condizioni meteo variabili con un’alternanza di nubi sparse, poche nuvole e piogge leggere. La temperatura massima sarà di +30,7°C con una percezione di calore che potrà arrivare fino a +32,1°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 2,1km/h e i 7,8km/h, con raffiche leggere che potranno arrivare fino a 8,2km/h.

Nella prima parte della giornata, dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio, sono attese piogge leggere con una copertura nuvolosa che varierà dal 21% al 100%. Le precipitazioni potrebbero raggiungere un massimo di 0.57mm durante le ore centrali della mattina. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 65% e l’89%.

Nel pomeriggio e verso sera, il cielo si schiarirà, con una copertura nuvolosa che si ridurrà fino al 5-7%. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +30,6°C. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 50%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 17 Luglio a Nova Milanese indicano una giornata con alternanza di nubi e schiarite, con possibili piogge leggere nelle prime ore del giorno. Le temperature rimarranno elevate, con una percezione di calore che potrà risultare sgradevole. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di adottare le dovute precauzioni in caso di pioggia.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Luglio a Nova Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.7° perc. +22.3° prob. 45 % 4.5 NNO max 7.3 Maestrale 91 % 1014 hPa 3 nubi sparse +21° perc. +21.5° Assenti 4.1 N max 4.4 Tramontana 89 % 1014 hPa 6 nubi sparse +22.3° perc. +22.8° prob. 11 % 3.3 NE max 6.3 Grecale 86 % 1015 hPa 9 cielo coperto +27° perc. +28.4° prob. 34 % 3.2 SE max 3.9 Scirocco 65 % 1015 hPa 12 cielo coperto +29.8° perc. +31.4° prob. 56 % 7.1 SE max 8.1 Scirocco 54 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.6° perc. +32° prob. 7 % 7.8 SE max 7.6 Scirocco 50 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28° perc. +30.3° prob. 23 % 5.1 SSE max 7.9 Scirocco 67 % 1014 hPa 21 nubi sparse +24.7° perc. +25.3° prob. 56 % 5.6 N max 6.2 Tramontana 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 21:05

