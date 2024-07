Previsioni Meteo Pagani: il bollettino per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Domenica 21 Luglio a Pagani si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i +33,9°C durante le ore centrali del giorno. Il vento soffierà principalmente da Sud Ovest, con intensità che potrà arrivare fino a 13,1km/h durante le ore pomeridiane. L’umidità si manterrà intorno al 43-44%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1010hPa.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che supereranno i +30°C già dalle prime ore del giorno. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature raggiungeranno il picco massimo, con valori intorno ai +33°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, mantenendo la direzione da Sud Ovest.

In serata, il cielo inizierà a coprirsi leggermente, con la comparsa di nubi sparse. Le temperature si manterranno elevate, attorno ai +28-29°C, mentre il vento tenderà a diminuire d’intensità, provenendo da Est – Sud Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Pagani indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore centrali del giorno, quando il caldo sarà più intenso. Resta comunque consigliabile consultare aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Pagani.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Pagani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.8° perc. +26.1° Assenti 2.9 NNO max 4.1 Maestrale 66 % 1010 hPa 3 cielo sereno +24.8° perc. +25.1° Assenti 1.7 NNO max 2.7 Maestrale 68 % 1010 hPa 6 cielo sereno +27.3° perc. +28.4° Assenti 2.3 O max 4.3 Ponente 59 % 1011 hPa 9 cielo sereno +31.4° perc. +32.3° Assenti 9 SO max 9.7 Libeccio 45 % 1011 hPa 12 cielo sereno +32.7° perc. +33.9° Assenti 10.6 SO max 12 Libeccio 43 % 1010 hPa 15 cielo sereno +32.2° perc. +33.2° Assenti 9.1 SO max 9.3 Libeccio 43 % 1009 hPa 18 cielo sereno +29.5° perc. +30.4° prob. 6 % 1.6 O max 5.8 Ponente 50 % 1009 hPa 21 nubi sparse +27.8° perc. +29.1° Assenti 0.4 SSE max 3.5 Scirocco 60 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 03:14 e tramonta alle ore 03:14

