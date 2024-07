Previsioni Meteo Piemonte: rovesci pomeridiani sui settori alpini

MeteoWeb

“Attualmente il bacino occidentale del Mediterraneo è interessato da una vasta area di alta pressione di matrice africana, mentre le regioni del Nord subiscono l’influsso dell’alta pressione atlantica; sull’Europa centro-occidentale è invece presente una vasta saccatura di origine polare centrata sulle Isole Britanniche“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. Nel corso dei prossimi giorni, “l’allontanamento della zona di bassa pressione polare verso la Penisola Scandinava permetterà una ulteriore espansione dell’area anticiclonica verso l’Europa centrale, garantendo condizioni stabili e soleggiate sul Piemonte, ad eccezione di brevi e isolati rovesci pomeridiani a ridosso dei settori alpini. Tale rimonta del campo di pressione sarà responsabile di un progressivo e generale aumento delle temperature sulla nostra regione, a tutte le quote“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo soleggiato, con nubi alte in transito durante la giornata. Dalle ore centrali cumuli sparsi in formazione a ridosso dei settori alpini. Precipitazioni assenti, salvo possibili rovesci pomeridiani sui settori alpini. Zero termico in lieve rialzo nel pomeriggio sui 4500 m a nord e 4700 m a sud. Temperature stazionarie. Venti deboli a tutte le quote, occidentali sulle Alpi e tra sudest e nordest sull’Appennino; regime di brezza in pianura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo per il Piemonte e per le altre Regioni:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.