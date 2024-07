Previsioni Meteo Piemonte: temporali nel pomeriggio, “possibili fenomeni intensi”

MeteoWeb

“Il Piemonte si trova sul bordo settentrionale dell’anticiclone nord-africano, esteso sul Mediterraneo centro-occidentale, e viene lambito dal flusso atlantico che scorre dalla Francia verso il nord delle Alpi e che potrà innescare fenomeni d’instabilità per il pomeriggio odierno, con rovesci e temporali sparsi, in possibile veloce transito dai rilievi alpini al resto della regione“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Tra domani e venerdì il parziale cedimento del promontorio anticiclonico, sotto l’avanzata di una debole saccatura atlantica, manterrà ancora una locale instabilità sul Piemonte, con rovesci e temporali che potranno interessare perlopiù le zone a ridosso dei rilievi. Le temperature rimangono elevate, anche al di sopra della media del periodo, con valori localmente superiori ai 35 °C sulle pianure fino a venerdì. Da sabato il flusso più nord-occidentale atlantico potrà parzialmente attenuare il disagio del caldo afoso“.

“Rovesci e temporali sparsi oggi pomeriggio, in transito dalle Alpi al resto della regione; localmente i fenomeni attesi potranno essere intensi,” si legge nel bollettino di allerta meteoidrologica e idraulica, che rimane codice verde. “Domani le precipitazioni saranno a carattere più isolato e localizzato perlopiù a ridosso dei rilievi. Temperature elevate in pianura“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte oggi è atteso cielo poco nuvoloso o velato, con temporaneo aumento della nuvolosità nel primo pomeriggio per formazioni cumuliformi in transito dai settori alpini alle pianure. Rovesci e temporali, deboli o moderati, in progressivo transito dai rilievi alpini al resto della regione; possibili fenomeni localmente intensi. Zero termico sostanzialmente stazionario sui 4300-4400 m a nord e 4500 m a sud. Temperature massime stazionarie. Venti deboli o moderati occidentali sulle Alpi, deboli sudoccidentali sull’Appennino ed occidentali in pianura.

Domani cielo in prevalenza soleggiato, con nubi cumuliformi sui rilievi alpini da metà giornata, in transito sulle pianure nel pomeriggio. Rovesci e locali temporali nel pomeriggio, deboli o moderati, sui settori occidentale e settentrionale della regione, perlopiù a ridosso delle Alpi. Zero termico sostanzialmente stazionario sui 4300-4400 m a nord e 4500 m a sud. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti moderati da ovest-nordovest sulle Alpi; deboli da sud sull’Appennino con moderati rinforzi nella parte centrale del giorno; deboli perlopiù da sud sulle pianure orientali e da nordest su quelle occidentali.

