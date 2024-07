Previsioni Meteo Pistoia: tutti i dettagli per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 31 Luglio a Pistoia si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata, con temperature in aumento e venti di intensità variabile.

Meteo a Pistoia:

Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa che oscilla tra il 22% e il 41%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con leggere raffiche di vento provenienti da Nord a una velocità di circa 8km/h.

Al risveglio, al mattino, il cielo sarà coperto al 97%, con temperature che raggiungeranno i +34,3°C intorno alle ore 09:00. La direzione del vento sarà Est – Sud Est con una velocità di 3,2km/h.

Nel corso del pomeriggio, la copertura nuvolosa diminuirà, passando dal 100% al 46% intorno alle ore 15:00. Le temperature massime si attesteranno sui +38,8°C, con venti che ruoteranno da Sud Ovest a Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 10,9km/h.

In serata, il cielo si schiarirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 2-3%. Le temperature caleranno leggermente, mantenendosi intorno ai +25°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest.

Considerazioni finali:

Le previsioni meteo per Pistoia indicano una giornata in cui le condizioni atmosferiche varieranno notevolmente, con un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata. Le temperature massime si attesteranno sui +38,8°C, mentre le minime si manterranno intorno ai +25°C. I venti saranno prevalentemente di brezza leggera, con raffiche occasionali. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adattarsi di conseguenza per affrontare al meglio la giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Luglio a Pistoia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +25° perc. +25° Assenti 7.6 N max 7.9 Tramontana 52 % 1015 hPa 4 poche nuvole +24.2° perc. +24° Assenti 7.5 N max 8 Tramontana 53 % 1015 hPa 7 cielo coperto +29.8° perc. +29.7° Assenti 4.1 NE max 6.5 Grecale 42 % 1015 hPa 10 cielo coperto +36.1° perc. +35.6° Assenti 3.2 ESE max 4.1 Scirocco 27 % 1014 hPa 13 cielo coperto +38.6° perc. +37.3° Assenti 4.7 SSE max 5 Scirocco 19 % 1012 hPa 16 nubi sparse +37° perc. +36.2° Assenti 10.9 OSO max 10.1 Libeccio 24 % 1011 hPa 19 cielo sereno +28° perc. +29.1° Assenti 7.1 NNO max 10.4 Maestrale 56 % 1012 hPa 22 cielo sereno +25.4° perc. +25.8° Assenti 4.7 N max 5.9 Tramontana 65 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:37

