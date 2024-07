Previsioni Meteo Pontecagnano Faiano: tutti i dettagli per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Pontecagnano Faiano si presentano con condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +33,3°C verso le ore 11:00. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità variabile tra i 7,8km/h e i 13,2km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere sereno, con temperature che si manterranno elevate, attestandosi intorno ai +32,9°C. Il vento proveniente sempre da Sud Ovest aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 15,4km/h.

In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente, ma rimarranno piuttosto miti, intorno ai +26,7°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontecagnano Faiano indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.4° perc. +25.6° Assenti 4 E max 4.4 Levante 60 % 1017 hPa 3 cielo sereno +24.7° perc. +24.8° Assenti 4.9 E max 5 Levante 60 % 1017 hPa 6 cielo sereno +28° perc. +28.3° Assenti 2.7 ESE max 3.4 Scirocco 49 % 1018 hPa 9 cielo sereno +32.6° perc. +33.3° Assenti 7.8 SO max 9 Libeccio 41 % 1018 hPa 12 cielo sereno +33.2° perc. +35.2° Assenti 13.1 SO max 15.7 Libeccio 45 % 1017 hPa 15 cielo sereno +31.9° perc. +34.4° Assenti 9.9 SO max 12.4 Libeccio 51 % 1016 hPa 18 cielo sereno +28.2° perc. +30.4° Assenti 3.1 SSO max 7.3 Libeccio 65 % 1016 hPa 21 cielo sereno +26.7° perc. +27.9° Assenti 5.1 ENE max 5.8 Grecale 63 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 20:17

