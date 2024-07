Previsioni Meteo Porto Torres: tutti i dettagli per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Porto Torres per Giovedì 18 Luglio prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +28°C. Il vento soffierà da nord con una velocità di circa 10-15km/h. L’umidità sarà intorno al 45% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1018hPa.

Nel pomeriggio, il meteo a Porto Torres sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +29°C. Il vento continuerà a provenire da nord con una velocità di 15-20km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 47%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante sui 1018hPa.

In serata, le condizioni meteo a Porto Torres non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature intorno ai +23°C. Il vento sarà ancora proveniente da nord con una velocità di 5-10km/h. L’umidità aumenterà fino all’84% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1018hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Porto Torres indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo dovrebbero rimanere stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si manterranno sui valori attesi per la stagione estiva. Sia oggi che nei prossimi giorni, si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi regolarmente per affrontare al meglio le giornate calde.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.6° perc. +22.8° Assenti 3 NNE max 5.5 Grecale 73 % 1017 hPa 4 cielo sereno +22.1° perc. +22.2° Assenti 2.6 ENE max 4.9 Grecale 70 % 1017 hPa 7 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 4.2 N max 6.9 Tramontana 51 % 1018 hPa 10 cielo sereno +28.9° perc. +29° Assenti 11.8 NNO max 13 Maestrale 45 % 1018 hPa 13 cielo sereno +29.3° perc. +29.5° Assenti 13.3 NNO max 15.5 Maestrale 45 % 1018 hPa 16 cielo sereno +27.8° perc. +28.7° Assenti 14 NO max 17.1 Maestrale 55 % 1017 hPa 19 cielo sereno +23.7° perc. +24.2° Assenti 5.5 NNO max 7.5 Maestrale 80 % 1018 hPa 22 cielo sereno +22.9° perc. +23.4° Assenti 2.3 NE max 4.6 Grecale 82 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 20:52

