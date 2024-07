Previsioni Meteo Rimini: il bollettino per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Domenica 14 Luglio a Rimini si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che andrà via via aumentando fino a raggiungere il cielo coperto durante la serata.

Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +24,1°C e i +30,6°C. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, garantendo un buon comfort termico per gran parte della giornata.

Il vento soffierà prevalentemente da direzione Nord, con intensità che aumenterà gradualmente nel corso della mattinata fino a raggiungere i 17,4km/h. Le raffiche di vento saranno assenti e l’intensità complessiva sarà di brezza.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, garantendo un clima asciutto e stabile. L’umidità relativa si manterrà intorno al 50-60% durante le ore diurne, salendo leggermente la sera fino al 67%.

La pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1010-1012hPa, confermando la stabilità delle condizioni meteo a Rimini per Domenica 14 Luglio.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Rimini indicano una giornata con un mix di sole e nuvole, temperature gradevoli e assenza di precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione all’abbigliamento e di godersi una giornata all’aria aperta in una delle località più amate della Riviera Romagnola.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.2° perc. +25.4° Assenti 10 SO max 10.7 Libeccio 64 % 1010 hPa 3 nubi sparse +24.1° perc. +24.1° Assenti 7.4 O max 10.2 Ponente 58 % 1010 hPa 6 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 5.5 O max 7.6 Ponente 48 % 1011 hPa 9 nubi sparse +29.5° perc. +29.7° Assenti 10.9 N max 12.2 Tramontana 45 % 1011 hPa 12 nubi sparse +30.2° perc. +31.9° Assenti 17 NE max 19.2 Grecale 53 % 1011 hPa 15 cielo sereno +29.4° perc. +31.6° Assenti 16 ENE max 14.7 Grecale 59 % 1011 hPa 18 poche nuvole +27.8° perc. +29.6° Assenti 7.2 ESE max 9 Scirocco 64 % 1011 hPa 21 cielo coperto +26° perc. +26° Assenti 8.3 SSE max 8.9 Scirocco 65 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:42 e tramonta alle ore 20:48

