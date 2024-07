Previsioni Meteo Rovigo: tutti i dettagli per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Rovigo indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e possibili precipitazioni serali.

Mattina:

Il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, le temperature si manterranno intorno ai +22°C con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità di circa 8-9km/h.

Pomeriggio:

Nel primo pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno, ma nel corso delle ore la copertura nuvolosa aumenterà fino a diventare nubi sparse con una probabilità di pioggia del 2%. Le temperature massime saranno di circa +30°C con una percezione di calore che potrà superare i +32°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 15-17km/h da Est – Nord Est.

Sera:

Nel tardo pomeriggio e in serata è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 70%. Le temperature caleranno, arrivando a +22-23°C, mentre il vento aumenterà di intensità, con raffiche che potranno superare i 28km/h da Est – Sud Est. Le precipitazioni potranno essere moderate, con una quantità di pioggia che si aggirerà intorno ai 2mm.

In base alle previsioni meteo dei prossimi giorni a Rovigo, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, in particolare alla possibile pioggia prevista per la serata di Domenica 21 Luglio. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle previsioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.4° perc. +20.5° Assenti 5 ENE max 5.5 Grecale 80 % 1009 hPa 4 cielo sereno +19.7° perc. +19.9° Assenti 5.4 ENE max 5.5 Grecale 82 % 1009 hPa 7 cielo sereno +24.5° perc. +24.8° Assenti 7.2 ENE max 8.8 Grecale 70 % 1009 hPa 10 cielo sereno +28.2° perc. +29.5° prob. 1 % 7.5 E max 8.1 Levante 58 % 1008 hPa 13 cielo sereno +30.5° perc. +32.6° prob. 4 % 9.6 ENE max 8.8 Grecale 54 % 1007 hPa 16 nubi sparse +28.2° perc. +30.4° prob. 2 % 13.8 ENE max 13.3 Grecale 65 % 1006 hPa 19 pioggia moderata +22.7° perc. +23.3° 1.86 mm 11.2 E max 23.4 Levante 88 % 1008 hPa 22 cielo coperto +22.2° perc. +22.9° prob. 63 % 8.7 NE max 13 Grecale 91 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 04:44 e tramonta alle ore 04:44

