Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: tutti i dettagli per domani mercoledì 24 luglio

Mercoledì 24 Luglio a San Giovanni in Persiceto, le previsioni meteo indicano una giornata caratterizzata da variabilità delle condizioni atmosferiche. Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 73% e l’86%. Le temperature si attesteranno tra i +23,3°C e i +26,3°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità compresa tra i 6,9km/h e i 7km/h. L’umidità si manterrà intorno al 77-67%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 79% e il 91%. Le temperature massime saranno comprese tra i +29,3°C e i +32,6°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +33,5°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità tra i 9,2km/h e i 12,3km/h. L’umidità si manterrà intorno al 55-42%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013-1011hPa.

In serata, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura che varierà tra il 58% e il 4%. Le temperature caleranno, oscillando tra i +22,2°C e i +25,5°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità compresa tra i 4,8km/h e i 13,2km/h. L’umidità si manterrà intorno al 78-67%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1012-1011hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a San Giovanni in Persiceto, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Luglio a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.4° perc. +22.7° 0.38 mm 3 OSO max 4.1 Libeccio 79 % 1013 hPa 3 nubi sparse +21.6° perc. +21.9° prob. 15 % 3.2 ENE max 5.5 Grecale 82 % 1013 hPa 6 nubi sparse +23.3° perc. +23.7° prob. 16 % 6.9 NE max 10.4 Grecale 77 % 1014 hPa 9 cielo coperto +27.8° perc. +29.3° prob. 5 % 7.8 NNE max 7.2 Grecale 61 % 1014 hPa 12 cielo coperto +31.6° perc. +33° prob. 6 % 10.7 NNE max 6.7 Grecale 47 % 1012 hPa 15 nubi sparse +31.3° perc. +32.7° prob. 21 % 18.9 ENE max 14.8 Grecale 48 % 1010 hPa 18 nubi sparse +28.1° perc. +29.7° prob. 28 % 9.9 NE max 16.5 Grecale 61 % 1010 hPa 21 cielo sereno +23.3° perc. +23.5° prob. 26 % 6.7 ESE max 10.8 Scirocco 72 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 03:24 e tramonta alle ore 03:24

