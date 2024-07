Previsioni Meteo San Giovanni la Punta: il bollettino per domani sabato 27 luglio

MeteoWeb

Sabato 27 Luglio a San Giovanni la Punta si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +24,4°C e i +29,9°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che potranno raggiungere i +30,7°C.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura andrà gradualmente aumentando, con una leggera brezza che soffierà da Est – Sud Est. Le condizioni meteo rimarranno stabili anche nel corso del pomeriggio, con la comparsa di poche nuvole che non altereranno il bel tempo predominante. La brezza leggera proveniente da Est – Sud Est contribuirà a mantenere una piacevole ventilazione.

Nel corso della sera, il cielo si manterrà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre le temperature inizieranno a diminuire gradualmente. Il vento, proveniente da diverse direzioni, si manterrà a livelli di brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 27 Luglio a San Giovanni la Punta indicano condizioni di bel tempo, con temperature piuttosto elevate e una leggera brezza che contribuirà a rendere più gradevole la giornata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare le previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.6° perc. +24.8° Assenti 3.7 NNO max 6.4 Maestrale 67 % 1014 hPa 4 cielo sereno +24.4° perc. +24.4° Assenti 3.9 NNO max 4.5 Maestrale 58 % 1014 hPa 7 cielo sereno +27.9° perc. +28.2° Assenti 5.5 E max 7.3 Levante 48 % 1015 hPa 10 cielo sereno +29.6° perc. +30.2° Assenti 14.3 ESE max 14.5 Scirocco 48 % 1016 hPa 13 poche nuvole +29.6° perc. +30.3° Assenti 13 ESE max 14.2 Scirocco 49 % 1015 hPa 16 poche nuvole +28.6° perc. +29.2° Assenti 10.9 ESE max 13.1 Scirocco 50 % 1015 hPa 19 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 3 E max 6.9 Levante 59 % 1016 hPa 22 cielo sereno +25.3° perc. +25.6° Assenti 2.8 NO max 3.4 Maestrale 62 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:02 e tramonta alle ore 20:09

