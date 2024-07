Previsioni Meteo Sanremo: il bollettino per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 17 Luglio a Sanremo si prevedono condizioni meteo stabili e piuttosto calde. La giornata inizierà con poche nuvole al mattino, ma nel corso della giornata il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 26,6°C nel primo pomeriggio, con una leggera sensazione di caldo che potrebbe arrivare fino a 26,8°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà intorno al 70-80% durante l’intera giornata.

Nel dettaglio, la notte sarà caratterizzata da poche nuvole con una temperatura che si aggira intorno ai 24,3°C. Le prime ore del mattino vedranno un cielo sereno con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa e temperature stabili intorno ai 24-25°C. Durante la mattinata, il cielo si coprirà progressivamente, portando a una copertura nuvolosa del 100% intorno alle 07:00 con temperature che raggiungeranno i 26°C.

Nel pomeriggio, le nubi sparse tenderanno a diradarsi leggermente, ma la copertura nuvolosa rimarrà intorno al 70-80% con temperature che si manterranno intorno ai 26°C. Il vento sarà moderato, con raffiche leggere da ovest-sud ovest.

In serata, il cielo si libererà dalle nubi, lasciando spazio a una copertura nuvolosa bassa intorno al 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai 25°C con un leggero calo rispetto al pomeriggio. Il vento soffierà da ovest con una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 17 Luglio a Sanremo indicano una giornata con cielo parzialmente nuvoloso e temperature gradevoli. Le condizioni meteorologiche dovrebbero mantenersi stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori simili. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di consultare aggiornamenti specifici per eventuali cambiamenti repentini delle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Luglio a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +24.3° perc. +24.8° Assenti 13.2 NE max 15.5 Grecale 79 % 1014 hPa 3 poche nuvole +24° perc. +24.5° Assenti 8.2 NNO max 8.5 Maestrale 76 % 1014 hPa 6 nubi sparse +24.9° perc. +25.3° Assenti 3.7 E max 5 Levante 71 % 1015 hPa 9 cielo coperto +25.8° perc. +26.3° prob. 1 % 6.8 S max 6.7 Ostro 71 % 1016 hPa 12 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° prob. 13 % 7.4 SSO max 10 Libeccio 69 % 1016 hPa 15 nubi sparse +25.9° perc. +26.6° prob. 20 % 10.8 OSO max 13.5 Libeccio 76 % 1015 hPa 18 nubi sparse +25.8° perc. +26.5° prob. 16 % 12.8 OSO max 13.9 Libeccio 80 % 1015 hPa 21 cielo sereno +25.2° perc. +25.9° Assenti 8.1 O max 10.2 Ponente 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 21:04

