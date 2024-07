Previsioni Meteo Sciacca: il bollettino per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Sciacca mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un cielo sereno che accompagnerà la cittadina siciliana per tutto il giorno.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 24°C, con una leggera brezza proveniente da Nord a Nord Est. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10km/h, senza particolari variazioni significative.

Al sorgere del sole, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 31°C verso le ore 09:00. Il vento soffierà da Sud a Sud Ovest, con una velocità che potrà arrivare fino a 16km/h durante il mattino.

Nel pomeriggio, le temperature massime si manterranno intorno ai 30°C, con una leggera brezza che contribuirà a rendere il clima piacevole nonostante il caldo. L’umidità si attesterà intorno al 30%, garantendo una sensazione di benessere.

Alla sera, le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli, intorno ai 26-27°C. Il vento proveniente da Est sarà ancora presente, con una velocità che si aggirerà intorno ai 7-8km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sciacca per Giovedì 11 Luglio indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature gradevoli e vento leggero. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori simili e un clima generalmente soleggiato.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Sciacca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.4° perc. +24.1° Assenti 7.3 N max 7.8 Tramontana 47 % 1014 hPa 4 cielo sereno +24.1° perc. +23.8° Assenti 10.4 NNE max 10.2 Grecale 46 % 1014 hPa 7 cielo sereno +29.4° perc. +28.7° Assenti 2.8 NNE max 5.3 Grecale 36 % 1015 hPa 10 cielo sereno +30.4° perc. +29.6° Assenti 16.3 SO max 12 Libeccio 35 % 1015 hPa 13 cielo sereno +29.3° perc. +29.2° Assenti 9.6 SO max 8.5 Libeccio 43 % 1015 hPa 16 cielo sereno +29.6° perc. +29.8° Assenti 7.2 OSO max 8.3 Libeccio 44 % 1014 hPa 19 cielo sereno +26.8° perc. +27.5° Assenti 6.3 E max 7.8 Levante 55 % 1014 hPa 22 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 6.9 E max 7.6 Levante 53 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 20:28

