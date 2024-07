Previsioni Meteo Selargius: il bollettino per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Selargius, si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate. Le mattine inizieranno con temperature gradevoli in aumento, mentre le serate saranno più fresche. Il vento sarà generalmente leggero, con raffiche più intense nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori medi e non sono previste precipitazioni. Entrambi i giorni saranno perfetti per trascorrere del tempo all’aperto o al mare, approfittando del clima caldo e del cielo sereno.

Venerdì 26 Luglio

Notte: Durante la notte a Selargius, il cielo sarà sereno con una temperatura di +22,4°C e una leggera brezza proveniente da Nord con velocità di 5km/h. L’umidità si attesterà al 73% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento. Alle 07:00 la temperatura sarà di +27°C percepiti, con una leggera brezza da Sud – Sud Est a 6,9km/h. L’umidità sarà del 51%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +30,7°C alle 12:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con raffiche fino a 21,5km/h. L’umidità si manterrà intorno al 47%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in calo. Alle 20:00 la temperatura sarà di +24,1°C con una leggera brezza da Sud – Sud Est a 4,9km/h. L’umidità salirà al 83%.

Sabato 27 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo rimarrà sereno con una temperatura di +23,1°C e una leggera brezza da Est – Sud Est a 4,1km/h. L’umidità sarà del 81%.

Mattina: Al mattino il cielo sarà sereno con temperature in aumento. Alle 09:00 si raggiungeranno i +30,5°C con una brezza da Sud a 15,9km/h. L’umidità sarà del 48%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che arriveranno a +32,3°C alle 12:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con raffiche fino a 20,6km/h. L’umidità si attesterà al 42%.

Sera: In serata il cielo sarà sempre sereno con temperature in calo. Alle 20:00 la temperatura sarà di +24,9°C con una brezza leggera da Sud Est a 5,5km/h. L’umidità sarà del 68%.

Domenica 28 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +23,7°C e una brezza leggera da Sud Est a 7,1km/h. L’umidità sarà del 67%.

Mattina: Al mattino il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 10:00 si raggiungeranno i +32,3°C con una brezza da Sud a 14,5km/h. L’umidità sarà del 35%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con temperature che arriveranno a +32,4°C alle 12:00. Il vento soffierà da Sud con intensità fino a 18,8km/h. L’umidità si manterrà al 39%.

Sera: In serata il cielo rimarrà sereno con temperature in calo. Alle 20:00 la temperatura sarà di +25,4°C con una leggera brezza da Est – Sud Est a 2,9km/h. L’umidità salirà al 66%.

In conclusione, il fine settimana a Selargius si prospetta caldo e soleggiato, con temperature in aumento durante le mattine e un calo delle temperature durante le serate. Il vento sarà generalmente leggero con raffiche vivaci in alcune ore del pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre non sono previste precipitazioni. Sia Sabato che Domenica saranno ideali per godersi il mare o le attività all’aperto.

