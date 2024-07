Previsioni Meteo Sestu: tutti i dettagli per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a Sestu si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori elevati nel pomeriggio, per poi diminuire gradualmente verso sera.

Previsioni Meteo:

La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapido aumento, con valori che potranno superare i +30°C già nelle prime ore del giorno. Il vento soffierà da Nord Ovest con intensità moderata.

Nel pomeriggio il cielo resterà per lo più sereno, con la comparsa di qualche nuvola sparuta verso le ore centrali del giorno. Le temperature massime toccheranno punte di +34°C, mentre il vento si intensificherà provenendo sempre da Nord Ovest.

La sera sarà caratterizzata da un ritorno al cielo sereno, con temperature in calo ma comunque piacevoli. Il vento tenderà a diminuire di intensità rispetto al pomeriggio.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Sestu indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Luglio a Sestu

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.9° perc. +20.3° Assenti 15.7 NO max 25.3 Maestrale 89 % 1015 hPa 4 cielo sereno +19.6° perc. +19.9° Assenti 13.7 NNO max 20.7 Maestrale 89 % 1014 hPa 7 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 15.8 NO max 23.7 Maestrale 57 % 1014 hPa 10 cielo sereno +33.8° perc. +33.8° Assenti 19 NO max 26.2 Maestrale 34 % 1012 hPa 13 cielo sereno +34.9° perc. +34.3° Assenti 30.6 NO max 38 Maestrale 29 % 1011 hPa 16 poche nuvole +31.7° perc. +30.3° Assenti 32.7 NO max 43.9 Maestrale 28 % 1011 hPa 19 cielo sereno +23.8° perc. +23.9° Assenti 21.7 NO max 34.9 Maestrale 63 % 1012 hPa 22 cielo sereno +20.7° perc. +21° Assenti 16.7 NO max 29.4 Maestrale 83 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 04:08 e tramonta alle ore 04:08

