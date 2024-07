Previsioni Meteo Siderno: tutti i dettagli per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Domenica 21 Luglio a Siderno si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i +34°C durante le ore centrali del giorno. La brezza proveniente da diverse direzioni contribuirà a mitigare leggermente il caldo, ma si potranno avvertire comunque temperature percepite superiori ai +30°C.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che potranno superare i +30°C già nelle prime ore del giorno. La brezza leggera proveniente da Nord Ovest favorirà una sensazione di fresco, ma sarà comunque consigliabile proteggersi dal sole.

Nel pomeriggio il caldo si farà sentire maggiormente, con temperature che potranno toccare i +34°C. La brezza vivace proveniente da diverse direzioni contribuirà a rendere l’aria più respirabile, ma si consiglia di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde.

In serata le temperature inizieranno a diminuire leggermente, ma si manterranno comunque piuttosto elevate, con valori intorno ai +27°C. La brezza proveniente da Nord Ovest sarà ancora presente, garantendo un po’ di sollievo dalla calura estiva.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Siderno indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e brezza che contribuirà a rendere più sopportabile il caldo. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo estivo a Siderno.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24° perc. +24.3° Assenti 19.2 NO max 23.9 Maestrale 71 % 1009 hPa 3 cielo sereno +23.8° perc. +24° Assenti 18.4 NO max 23.7 Maestrale 70 % 1009 hPa 6 cielo sereno +28.2° perc. +29° Assenti 8.4 NO max 12.6 Maestrale 54 % 1010 hPa 9 cielo sereno +32.7° perc. +33.2° Assenti 5.1 S max 13 Ostro 39 % 1010 hPa 12 cielo sereno +33.8° perc. +34.8° Assenti 7.8 SSO max 16.6 Libeccio 39 % 1009 hPa 15 cielo sereno +32.8° perc. +33.7° Assenti 9.8 OSO max 22.2 Libeccio 41 % 1008 hPa 18 cielo sereno +28.3° perc. +29.4° Assenti 7.8 O max 10.3 Ponente 56 % 1009 hPa 21 cielo sereno +26.9° perc. +27.3° Assenti 16.1 NO max 20.4 Maestrale 50 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 03:06 e tramonta alle ore 03:06

