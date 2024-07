Previsioni Meteo Siderno: tutti i dettagli per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Siderno si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno per l’intera giornata, con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i +24,2°C e i +33,8°C. La temperatura percepita sarà leggermente superiore, con valori che potranno raggiungere i +35,1°C durante le ore più calde della giornata.

Durante la mattina, il vento soffierà da Nord Ovest con intensità variabile, mentre nel pomeriggio e nella sera la direzione del vento si sposterà verso Sud Ovest, mantenendo comunque una brezza vivace. Le raffiche di vento saranno presenti soprattutto nelle ore pomeridiane, con valori che potranno superare i 20 km/h.

L’umidità relativa dell’aria si attesterà intorno al 40-45%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1010hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Siderno, ci si aspetta un mantenimento delle condizioni di bel tempo e cielo sereno, con temperature che dovrebbero rimanere elevate. Si consiglia quindi di attrezzarsi adeguatamente per affrontare le alte temperature e di proteggersi dai raggi solari, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Siderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25° perc. +25.3° Assenti 18.9 NO max 23.6 Maestrale 68 % 1012 hPa 3 cielo sereno +25° perc. +25.3° Assenti 18.7 NO max 23.3 Maestrale 66 % 1011 hPa 6 cielo sereno +28.5° perc. +29.4° Assenti 14.7 NO max 19.5 Maestrale 53 % 1011 hPa 9 cielo sereno +33.5° perc. +33.8° Assenti 6.8 O max 13.2 Ponente 36 % 1010 hPa 12 cielo sereno +33.6° perc. +35° Assenti 11.9 SO max 14.2 Libeccio 41 % 1010 hPa 15 cielo sereno +32.5° perc. +33.4° Assenti 10.9 O max 17.7 Ponente 42 % 1009 hPa 18 cielo sereno +27.2° perc. +28.3° Assenti 15.9 ONO max 24.2 Maestrale 59 % 1009 hPa 21 cielo sereno +24.1° perc. +24.6° Assenti 21.5 NO max 28.2 Maestrale 77 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:12

