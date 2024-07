Previsioni Meteo Terni: il bollettino per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Terni per Mercoledì 31 Luglio prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +36,4°C intorno alle ore 09:00. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, ma le temperature continueranno ad aumentare, con punte massime attese intorno ai +40°C. Durante la sera e la notte il cielo rimarrà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +25°C.

Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che varierà tra il 6% e il 27% durante la giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 15% – 60%. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che potranno raggiungere i 22km/h nelle ore pomeridiane. Le precipitazioni sono assenti, così come la presenza di piogge.

In base alla situazione attuale, è possibile prevedere una giornata calda e soleggiata a Terni per Mercoledì 31 Luglio. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle alte temperature, che potrebbero causare disagio nelle ore centrali della giornata. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio le condizioni climatiche previste.

Per i prossimi giorni, le previsioni meteo a Terni indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si attesteranno su valori elevati. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per adattare al meglio le proprie attività alle condizioni climatiche previste.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Luglio a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.1° perc. +23° Assenti 6.2 ENE max 5.8 Grecale 60 % 1015 hPa 4 cielo sereno +22.4° perc. +22.2° Assenti 5.5 ENE max 5.5 Grecale 56 % 1014 hPa 7 cielo sereno +30.9° perc. +29.9° Assenti 1.7 NNE max 3.5 Grecale 33 % 1014 hPa 10 poche nuvole +37.6° perc. +36.1° Assenti 7.1 O max 6.7 Ponente 20 % 1013 hPa 13 nubi sparse +40° perc. +37.8° Assenti 9.3 O max 8.4 Ponente 14 % 1011 hPa 16 poche nuvole +38° perc. +36.7° Assenti 17 OSO max 15 Libeccio 20 % 1010 hPa 19 cielo sereno +28.3° perc. +28.5° Assenti 7.5 SSE max 7.6 Scirocco 47 % 1012 hPa 22 cielo sereno +25.2° perc. +25.2° Assenti 5.4 ESE max 5.1 Scirocco 55 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 20:27

