Previsioni Meteo Terni: il bollettino per domani venerdì 5 luglio

Le previsioni meteo per Venerdì 5 Luglio a Terni indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e sera si prevedono poche nuvole nel cielo.

Durante la mattina, le temperature si attesteranno intorno ai 25-30°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. L’umidità sarà intorno al 50-60% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016hPa.

Nel pomeriggio, le temperature saliranno fino a toccare i 32°C, con una leggera brezza che soffierà da Ovest. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma il cielo rimarrà per lo più sereno.

In serata, le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 20-25°C. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con una leggera copertura nuvolosa.

In generale, le condizioni meteo a Terni per Venerdì 5 Luglio saranno caratterizzate da un clima caldo e asciutto, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

In base alle previsioni meteo attuali, non sono previste variazioni significative delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Terni. Si consiglia comunque di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 5 Luglio a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.4° perc. +18.7° Assenti 4.5 E max 4.1 Levante 91 % 1014 hPa 4 cielo sereno +17.8° perc. +18° Assenti 4.8 E max 4.4 Levante 90 % 1015 hPa 7 cielo sereno +25° perc. +25.2° Assenti 1.7 SSO max 2.6 Libeccio 62 % 1016 hPa 10 cielo sereno +30° perc. +30° Assenti 5.5 O max 3.7 Ponente 43 % 1016 hPa 13 cielo sereno +32.2° perc. +31.6° Assenti 4.1 O max 8 Ponente 34 % 1015 hPa 16 poche nuvole +30.3° perc. +30.3° Assenti 13 OSO max 12.5 Libeccio 42 % 1014 hPa 19 cielo sereno +22.7° perc. +22.8° Assenti 4.4 S max 4.6 Ostro 69 % 1015 hPa 22 cielo sereno +20.2° perc. +20.3° Assenti 4.3 ESE max 4 Scirocco 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:39 e tramonta alle ore 20:48

