Previsioni Meteo Terni: tutti i dettagli per domani lunedì 8 luglio

Le previsioni meteo a Terni per Lunedì 8 Luglio prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà assente e le temperature si manterranno elevate durante le ore diurne.

Al mattino, dalle ore 06:00 alle 12:00, il cielo sarà sereno con temperature in aumento. Si partirà da circa +24°C alle prime luci dell’alba per arrivare a superare i +33°C verso mezzogiorno. La velocità del vento sarà leggera, con brezze che soffieranno principalmente da Ovest.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +35°C. Il vento sarà sempre leggero, con brezze che potranno variare leggermente la loro direzione.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, ma si manterranno comunque piuttosto miti. Il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole verso le ore notturne. La velocità del vento sarà ancora leggera, con brezze che soffieranno principalmente da Sud – Sud Est.

In conclusione, Lunedì 8 Luglio a Terni si prospetta una giornata di bel tempo con cielo sereno e temperature elevate. Le condizioni meteo saranno ideali per svolgere attività all’aperto e godersi il clima estivo. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori estivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 8 Luglio a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.4° perc. +19.5° Assenti 3.3 E max 3.4 Levante 79 % 1015 hPa 3 cielo sereno +18.9° perc. +18.9° Assenti 4.2 ENE max 3.9 Grecale 79 % 1015 hPa 6 cielo sereno +24° perc. +24.1° Assenti 2 NE max 2.8 Grecale 61 % 1016 hPa 9 cielo sereno +30.5° perc. +30.6° Assenti 5.7 O max 5.6 Ponente 42 % 1015 hPa 12 cielo sereno +34.5° perc. +34.2° Assenti 6.2 OSO max 7.8 Libeccio 31 % 1014 hPa 15 cielo sereno +35.1° perc. +34.2° Assenti 3.9 OSO max 8.2 Libeccio 27 % 1013 hPa 18 cielo sereno +28.6° perc. +30.1° Assenti 8 SO max 14.6 Libeccio 58 % 1014 hPa 21 cielo sereno +23.4° perc. +23.8° Assenti 4.5 ESE max 4.5 Scirocco 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:42 e tramonta alle ore 20:47

