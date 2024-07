Previsioni Meteo Trani: il bollettino per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Giovedì 25 Luglio a Trani si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi che raggiungeranno i +29,6°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con punte di +30,8°C. Il vento soffierà principalmente da nord-nord est con intensità variabile, mentre le raffiche saranno più sostenute durante la mattina e il primo pomeriggio.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e una leggera copertura nuvolosa, con temperature in aumento fino a raggiungere i +29°C verso le ore centrali. Il vento sarà moderato proveniente da nord, con raffiche vivaci.

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, con temperature che si manterranno sui valori massimi della giornata. Il vento sarà sempre proveniente da nord-est, con intensità che tenderà a diminuire leggermente rispetto alla mattina.

La sera sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili, con cielo sereno e temperature in lieve calo, ma comunque piacevoli. Il vento sarà ancora proveniente da nord, ma con una diminuzione dell’intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Trani indicano una giornata di sole e caldo, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori estivi e cieli generalmente sereni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Trani

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 19.4 O max 26.5 Ponente 68 % 1009 hPa 4 cielo sereno +25.7° perc. +26.2° prob. 5 % 15.6 ONO max 24.3 Maestrale 68 % 1009 hPa 7 cielo sereno +28.4° perc. +29.7° Assenti 15.9 NNO max 22.6 Maestrale 57 % 1010 hPa 10 poche nuvole +29.2° perc. +29.6° Assenti 19.9 N max 22 Tramontana 47 % 1010 hPa 13 cielo sereno +29.6° perc. +29.9° Assenti 15.6 NE max 18.3 Grecale 46 % 1009 hPa 16 cielo sereno +29.4° perc. +30.6° Assenti 10.8 NNE max 21.5 Grecale 53 % 1008 hPa 19 cielo sereno +28.4° perc. +29.4° Assenti 9.4 N max 14.5 Tramontana 55 % 1009 hPa 22 cielo sereno +27.6° perc. +28.7° Assenti 10.3 NNO max 19.2 Maestrale 58 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 04:04 e tramonta alle ore 04:04

