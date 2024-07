Previsioni Meteo Treviso: il bollettino per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Lunedì 15 Luglio a Treviso si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi che potranno superare i +30°C durante le ore centrali della giornata. La brezza leggera proveniente da diverse direzioni accompagnerà la giornata, garantendo un po’ di sollievo dal caldo estivo.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in lieve aumento, con valori che si attesteranno intorno ai +24-28°C. Il vento soffierà da Nord Est con intensità variabile tra i 4 e i 6 km/h.

Nel pomeriggio il sole splenderà alto nel cielo, portando le temperature a toccare punte di +31-33°C. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest, con una velocità intorno ai 3 km/h.

In serata le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si manterranno piacevoli attorno ai +23-25°C. Il vento sarà ancora leggero, proveniente da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 15 Luglio a Treviso indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo sereno. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione. Per i prossimi giorni, il bel tempo dovrebbe mantenersi stabile, con temperature che si attesteranno su valori simili.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Luglio a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21° perc. +21.4° Assenti 7.5 NNE max 7.8 Grecale 83 % 1013 hPa 4 cielo sereno +20.1° perc. +20.4° Assenti 8.4 NNE max 9.2 Grecale 84 % 1013 hPa 7 cielo sereno +24.9° perc. +25.3° Assenti 5.8 NNE max 7.3 Grecale 70 % 1014 hPa 10 cielo sereno +28.8° perc. +30.9° Assenti 2.8 ENE max 4.5 Grecale 61 % 1014 hPa 13 cielo sereno +31° perc. +32.6° Assenti 1.2 ONO max 1.7 Maestrale 50 % 1013 hPa 16 cielo sereno +31° perc. +33.1° Assenti 3 O max 3.3 Ponente 52 % 1011 hPa 19 cielo sereno +25.7° perc. +26.1° Assenti 5.3 NNO max 5.5 Maestrale 67 % 1011 hPa 22 cielo sereno +23.1° perc. +23.4° Assenti 7.3 NO max 7.2 Maestrale 72 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:39 e tramonta alle ore 20:54

