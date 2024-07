Previsioni Meteo Veneto: variabilità e temperature in calo nei prossimi giorni

MeteoWeb

Nella seconda parte di sabato, in Veneto tempo più stabile in pianura e ancora parziale instabilità in montagna. Nei giorni successivi, la presenza di un flusso umido occidentale porterà condizioni di modesta variabilità, con periodi di nuvolosità e occasionali precipitazioni in pianura, specie martedì, e frequente instabilità specie nelle ore pomeridiane in montagna. Le temperature nei prossimi giorni vedranno un contenuto calo, specie mercoledì, fino a rientrare su valori più vicini alle medie del periodo. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 20

In pianura, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; sulle zone montane e pedemontane ancora presenza di nuvolosità salvo qualche schiarita specie a ovest; saranno possibili rovesci/temporali sulle zone montane, con probabilità medio-bassa 25-50%, e con fenomeni in esaurimento entro sera. Temperature diurne in calo, più sensibile sulle zone montane.

Domenica 21

Cielo: Al mattino tempo soleggiato, dalle ore centrali ingresso di parziale nuvolosità a partire dalle zone montane e occidentali, con qualche locale addensamento specie sui rilievi.

Precipitazioni: Al mattino possibile qualche isolato rovescio sui rilievi; dal pomeriggio rovesci/temporali un po’ più probabili sui rilievi, dove non si esclude qualche locale fenomeno intenso, e qualche possibile rovescio o temporale sulle zone centro-occidentali e meridionali della pianura. Fenomeni pressoché assenti in serata.

Temperature: Senza notevoli variazioni, salvo locale ripresa dei valori massimi.

Venti: In pianura al mattino venti deboli, a tratti moderati, dai quadranti orientali, poi variabili, deboli a tratti moderati. In quota per buona parte della giornata moderati/tesi da sud-ovest, in successiva attenuazione in serata.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 22

Cielo: Modesta variabilità con cielo poco o parzialmente nuvoloso, e schiarite più ampie verso sera.

Precipitazioni: Possibili piovaschi/rovesci e qualche temporale sulle zone montane e pedemontane; in pianura possibili isolati piovaschi.

Temperature: Valori stabili o in lieve locale aumento.

Venti: In pianura in prevalenza deboli di direzione variabile, deboli da nordest sulle zone orientali. In montagna deboli in prevalenza settentrionali, fino a moderati nelle ore pomeridiane.

Mare: Calmo o poco mosso.

Martedì 23

Irregolarmente nuvoloso con nubi più frequenti su zone montane e pedemontane, in pianura ampi tratti soleggiati, specie sulla costa. Già dal mattino probabili precipitazioni sparse sulle zone montane e pedemontane, anche a carattere di rovescio o temporale; in pianura qualche piovasco o rovescio sulle zone occidentali fino al pomeriggio, e verso sera possibili rovesci/temporali anche sulle zone centro orientali. Temperature senza sensibili variazioni, salvo calo delle massime in montagna.

Mercoledì 24

Modesta variabilità con nuvolosità irregolare e schiarite. Possibili piovaschi in giornata sui rilievi, e qualche temporale verso sera sulla pianura e zone prealpine. Temperature in generale contenuto calo.

