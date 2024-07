Previsioni Meteo Ventimiglia: il bollettino per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Ventimiglia per Giovedì 25 Luglio prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. La mattina inizierà con poche nuvole e una temperatura che oscillerà intorno ai +26,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 24%, mantenendo comunque condizioni di stabilità.

Nel pomeriggio, ci si potrà aspettare un cambiamento repentino delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di piogge leggere. Le precipitazioni potrebbero intensificarsi nel corso del pomeriggio, con una probabilità di pioggia che raggiungerà il 19%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, ma la percezione sarà di +28,5°C a causa dell’umidità presente nell’aria.

La situazione meteorologica tenderà a migliorare verso la sera, con il ritorno del cielo sereno e una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27°C, con una leggera brezza che soffierà da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo a Ventimiglia per Giovedì 25 Luglio indicano una giornata instabile, con piogge leggere nel corso del pomeriggio e una tendenza al miglioramento verso sera. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di un ombrello nel caso in cui le precipitazioni dovessero intensificarsi. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per i prossimi giorni a Ventimiglia per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 4.8 NNE max 5.3 Grecale 72 % 1011 hPa 3 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 7.3 NNE max 7.7 Grecale 70 % 1010 hPa 6 cielo sereno +26.7° perc. +28.3° Assenti 6.9 NE max 8 Grecale 70 % 1011 hPa 9 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° prob. 4 % 7.5 SSE max 6.7 Scirocco 74 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +26.2° perc. +26.2° 0.23 mm 5.1 SSO max 5.3 Libeccio 77 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +26.8° perc. +28.9° 0.25 mm 8.2 SO max 7.5 Libeccio 75 % 1010 hPa 18 poche nuvole +27° perc. +29.3° prob. 47 % 10 OSO max 10.2 Libeccio 76 % 1009 hPa 21 cielo sereno +26.9° perc. +29.1° prob. 14 % 7.6 NO max 8.2 Maestrale 74 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 03:38 e tramonta alle ore 03:38

