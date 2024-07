Previsioni Meteo Vercelli: il bollettino per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Giovedì 18 Luglio a Vercelli si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature in aumento. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse, ma nel corso della giornata il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno allo 0%. Le temperature oscilleranno tra i +20,1°C e i +29,9°C, con una percezione termica che raggiungerà i +33,4°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, la velocità del vento sarà compresa tra i 4,7km/h e i 4,9km/h, proveniente prevalentemente da direzione Nord – Nord Est. Nel pomeriggio, il vento si attenuerà leggermente, mantenendo comunque una brezza leggera con velocità intorno ai 3,7km/h proveniente da Sud Est. Le raffiche di vento saranno assenti e l’intensità del vento sarà piuttosto contenuta.

Le precipitazioni saranno del tutto assenti durante l’intera giornata, con un’umidità che si attesterà intorno al 63% nel primo pomeriggio e una pressione atmosferica stabile intorno ai 1017hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Vercelli indicano una giornata di sole e temperature in aumento, ideale per godersi le attività all’aperto. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche nei prossimi giorni, con cielo sereno e temperature che si manterranno piuttosto elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Vercelli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.1° perc. +21.6° prob. 7 % 7.5 NNO max 8 Maestrale 89 % 1017 hPa 3 cielo coperto +19.9° perc. +20.2° prob. 9 % 6.8 N max 7.5 Tramontana 86 % 1017 hPa 6 nubi sparse +21.8° perc. +22.2° prob. 3 % 4.7 N max 8.1 Tramontana 83 % 1018 hPa 9 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° prob. 9 % 3.4 NNE max 5.7 Grecale 70 % 1019 hPa 12 cielo sereno +29.3° perc. +32.4° prob. 9 % 3.9 ESE max 6.1 Scirocco 65 % 1018 hPa 15 cielo sereno +29.9° perc. +33.4° prob. 19 % 1.4 SE max 4.1 Scirocco 64 % 1017 hPa 18 cielo sereno +27.8° perc. +31.3° prob. 17 % 2.5 O max 3.8 Ponente 77 % 1016 hPa 21 cielo sereno +23.8° perc. +24.4° prob. 7 % 5.3 NO max 5.4 Maestrale 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 21:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.