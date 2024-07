Previsioni Meteo Vigevano: il bollettino per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Vigevano per Lunedì 15 Luglio prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 28,8°C nel pomeriggio, con una percezione di calore che potrà raggiungere i 31°C. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con valori che si manterranno intorno al 0-4% per gran parte della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera brezza proveniente da Nord e temperature in aumento che passeranno dai +21,1°C alle 08:00 ai +27,4°C alle 11:00. Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere con temperature che raggiungeranno il picco massimo attorno alle 15:00. Anche in serata, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno piacevoli attorno ai 22-23°C.

Le condizioni del vento saranno generalmente di brezza leggera, con velocità che non supereranno i 6,4km/h e direzione prevalente da Est – Sud Est. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 60-70% durante la giornata, mentre la pressione atmosferica sarà stabile attorno ai 1013-1014hPa.

In conclusione, Lunedì 15 Luglio a Vigevano si prospetta una giornata estiva con temperature gradevoli e cielo sereno. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori simili e cielo prevalentemente sereno. Si consiglia di godere di questa bella giornata all’aria aperta e di prendere le dovute precauzioni per proteggersi dal sole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Luglio a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20° perc. +20.4° Assenti 4.9 O max 5.6 Ponente 88 % 1013 hPa 3 cielo sereno +19° perc. +19.2° Assenti 4.1 ONO max 5.4 Maestrale 88 % 1013 hPa 6 cielo sereno +21.1° perc. +21.4° Assenti 2.4 N max 4.9 Tramontana 84 % 1014 hPa 9 cielo sereno +25.4° perc. +25.9° Assenti 3.4 ESE max 4.4 Scirocco 73 % 1014 hPa 12 cielo sereno +28.1° perc. +29.9° Assenti 4.9 ESE max 6.4 Scirocco 63 % 1014 hPa 15 cielo sereno +28.8° perc. +31° prob. 4 % 4.2 SE max 5.6 Scirocco 62 % 1012 hPa 18 cielo sereno +26.9° perc. +29.2° prob. 1 % 1.5 OSO max 3.1 Libeccio 77 % 1012 hPa 21 cielo sereno +23° perc. +23.5° prob. 8 % 3.5 NO max 3.6 Maestrale 85 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 21:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.