Problemi di bilancio, la NASA cancella la missione del rover lunare VIPER

La NASA ha annullato la missione del rover lunare VIPER a causa dell’aumento dei costi. VIPER, acronimo di Volatiles Investigating Polar Exploration Rover, era una missione robotica progettata per atterrare vicino al Polo Sud della Luna e trascorrere 100 giorni a cercare depositi di ghiaccio lunare. Il lancio del rover era previsto per il 2025 con il lander Griffin di Astrobotic, nell’ambito dell’iniziativa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della NASA. Ora, VIPER potrebbe essere smantellato per parti o potenzialmente venduto.

L’annuncio della cancellazione della missione è stato dato durante una teleconferenza. La cancellazione del programma dovrebbe fare risparmiare all’agenzia ulteriori 84 milioni di dollari nei costi di sviluppo. Finora, la NASA ha speso circa 450 milioni di dollari nel programma, esclusi i costi di lancio. Nonostante la cancellazione, i dirigenti della NASA hanno sottolineato che il programma è stato finora un successo e che la decisione è stata presa esclusivamente per motivi di bilancio.

“Eravamo molto fiduciosi nel team di VIPER. Si tratta davvero di costi e di un ambiente di bilancio molto ristretto negli Stati Uniti,” ha dichiarato Joel Kearns, vice amministratore associato per l’esplorazione presso la sede della NASA a Washington, durante la teleconferenza.

Al momento della cancellazione, VIPER era completamente assemblato ed era oggetto di test ambientali per garantire che potesse affrontare le sollecitazioni fisiche del lancio e l’ambiente ostile dello Spazio. La NASA sta ora valutando la possibilità di “riutilizzare gli strumenti scientifici e i componenti di VIPER per future missioni lunari“, ha dichiarato Kearns, ma prima chiederà ai partner industriali statunitensi e internazionali se sono interessati a utilizzare il rover così com’è.

Nonostante la fine del programma VIPER, la NASA è fiduciosa che i suoi obiettivi scientifici possano essere raggiunti attraverso future iniziative di esplorazione lunare. Ad esempio, il prossimo Lunar Terrain Vehicle della NASA, progettato per trasportare astronauti sulla Luna, potrebbe essere operato a distanza per esplorare le regioni permanentemente in ombra vicino al Polo Sud lunare alla ricerca di ghiaccio.

