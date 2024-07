Problemi con le tute, la NASA rinvia le passeggiate spaziali a tempo indeterminato

MeteoWeb

La NASA ha annunciato che le prossime passeggiate spaziali verranno rinviate a tempo indeterminato, fino a quando gli ingegneri non comprenderanno meglio la causa di una perdita di refrigerante. Durante una passeggiata spaziale programmata di 6,5 ore, l’astronauta Tracy Dyson ha segnalato una perdita nella sua tuta spaziale mentre si trovava ancora nella camera airlock della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La fuoriuscita di particelle di ghiaccio ha costretto alla sospensione dell’attività, sebbene gli astronauti non siamo stati in pericolo. La NASA sta attualmente indagando la causa di questa perdita e valutando i prossimi passi.

Le tute spaziali EMU, utilizzate dalla NASA sin dagli anni ’80, hanno mostrato problemi ricorrenti di perdite di refrigerante negli ultimi anni. Nuove generazioni di tute spaziali, progettate per migliorare la flessibilità e l’adattamento, sono in fase di sviluppo. Tuttavia, i recenti ritardi e problemi con i lanci, inclusi quelli di SpaceX, stanno complicando ulteriormente la pianificazione delle missioni spaziali.

