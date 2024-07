Regno Unito: il primo cancelliere donna non può liberarsi dell’orinatoio nel suo ufficio

MeteoWeb

Rachel Reeves ha recentemente rivelato che non può rimuovere un orinatoio dalla toilette del suo ufficio, poiché è sotto la protezione dei beni culturali. Dopo il suo insediamento come prima donna a ricoprire la carica di Cancelliere dello Scacchiere, è stato segnalato che erano stati avviati i lavori per rimuovere l’orinatoio dall’ufficio privato della signora Reeves a Whitehall. Tuttavia, dopo qualche settimana, la Reeves ha dichiarato che l’orinatoio “è ancora lì” e non può essere sostituito.

L’orinatoio nell’ufficio di Rachel Reeves

Durante un episodio del podcast News Agents, Reeves ha invitato la conduttrice Emily Maitlis nella toilette per osservare l’orinatoio rimasto al suo posto. La Reeves ha detto: “Sono il primo cancelliere donna; la carica esiste da circa mille anni, e mi chiedevo, Emily, se, uscendo, ti piacerebbe dare uno sguardo alla toilette del cancelliere per vedere l’orinatoio che è ancora lì.”

Secondo quanto riferito da The Independent, oltre all’orinatoio, la toilette del cancelliere dispone anche di un WC “classico” su cui ci si può sedere.

Con grande emozione, la signora Reeves ha parlato del suo ruolo come primo Cancelliere dello Scacchiere donna e ha aggiunto: “Invito tutte le ragazze e donne, vedendo quello che io sono riuscita a fare, di non porre limiti alle loro ambizioni.”

