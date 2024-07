Russia, continuano gli incendi in Jacuzia: colpiti 930 ettari

MeteoWeb

Diversi incendi continuano a divampare in Jacuzia, nella Siberia Orientale, e i satelliti di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, continuano a monitorare la situazione di emergenza. Nella foto del satellite russo Meteor-M, gli incendi sono visibili nei distretti di Abyisky e Srednekolymsky e anche nei distretti di Momsky e Verkhnekolymsky, tutti in Jacuzia. Lo stato di emergenza è in vigore nelle regioni dell’estremo Oriente della Jacuzia e della Zabaikalskij a causa degli incendi boschivi, ha affermato l’Agenzia federale per la gestione delle foreste.

In Jacuzia, una regione remota e densamente boscosa grande quanto il Texas, i media locali hanno riferito che gli incendi hanno avvolto oltre 930 ettari di terra e si erano verificati a 10km da Belaya Gora, un villaggio di 2.000 persone nel nord-est della regione. Negli ultimi anni, la Jacuzia è stata ripetutamente devastata dagli incendi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.