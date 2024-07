Scienza nello Spazio: focus su cuore, liquidi e peso degli astronauti

MeteoWeb

Gli astronauti sulla ISS continuano a condurre esperimenti scientifici cruciali, anche durante i preparativi per il cambio di equipaggio autunnale. Come riportato da Roscosmos, i cosmonauti russi Oleg Kononenko, Nikolai Chub e Alexander Grebenkin hanno osservato cambiamenti nel funzionamento del cuore, studiato il comportamento delle dispersioni in fase liquida e analizzato modelli di comportamento durante lunghi voli spaziali. L’equipaggio si è pesato utilizzando un dispositivo speciale per monitorare la salute a gravità zero, dove il corpo “si libera” dei liquidi e la massa muscolare diminuisce. Per mantenere un peso corporeo sano, gli astronauti seguono una dieta equilibrata e praticano regolarmente attività fisica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.