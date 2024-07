Alla scoperta delle meraviglie del cielo al Parco astronomico di Rocca di Papa

MeteoWeb

Dopo il successo degli Astroincontri di luglio, proseguono al Parco astronomico di Rocca di Papa – nel cuore del Parco dei Castelli Romani – gli eventi dedicati alla scoperta e all’osservazione del cielo stellato, aperti al pubblico di adulti e bambini, di esperti e semplici curiosi di astronomia. In occasione degli Astroincontri, gli esperti dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) offriranno al pubblico spettacoli sotto la cupola del planetario, conferenze di taglio divulgativo su temi di forte rilevanza scientifica e attualità e, ovviamente, l’opportunità di scrutare il cielo all’oculare del telescopio per cogliere dettagli altrimenti invisibili.

Si parte venerdì 2 agosto (ore 20:45) con l’Astroincontro “Stelle al planetario – Il cielo del mese”. Sotto la cupola di 7 metri di diametro del planetario fisso del Parco astronomico, la divulgatrice dell’Associazione Selene Dall’Olio illustrerà al pubblico di adulti e bambini il cielo di agosto, con l’ausilio di foto e video astronomici spettacolari. Al termine dello spettacolo, di grande impatto emozionale, l’esplorazione del cielo proseguirà nel giardino astronomico, dove i visitatori potranno scrutare a occhio nudo e al telescopio gli oggetti celesti illustrati nel planetario, come dei veri astronomi.

Lunedì 12 agosto è la volta dello speciale evento “Notte delle Stelle” dedicato alla scoperta e all’osservazione del famoso sciame meteorico delle Perseidi, note a tutti con il nome di stelle cadenti di San Lorenzo. Si tratta dell’appuntamento più atteso dell’estate astronomica, un’occasione unica per dilettarsi nell’osservazione del cielo e per conoscere tutti i suoi segreti sotto la guida di esperti. In programma – alle ore 20:00 e alle ore 21:15 – spettacoli nel planetario, visite guidate alla cupola astronomica e osservazioni di tutti gli oggetti celesti visibili a occhio nudo e al telescopio sotto la guida degli esperti operatori dell’Associazione. L’evento è inserito nell’ambito dell’omonima manifestazione promossa dall’Unione Astrofili Italiani.

Emozioni assicurate anche all’Astroincontro “Stelle al planetario – Il triangolo estivo” di venerdì 16 agosto (ore 20:45), per il pubblico di adulti e bambini. Dopo lo spettacolo sotto la cupola del planetario, a cura del divulgatore dell’Associazione Marco Tadini, gli occhi saranno puntati alle meraviglie del cielo. Previste osservazioni guidate degli oggetti celesti a occhio nudo e con il grande telescopio Dobson da 40 cm di diametro. Sabato 17 agosto (ore 20:00) torna la Night Star & Moon Walk: la passeggiata notturna nei dintorni del Parco astronomico “Livio Gratton”, in una delle località più suggestive e buie dei Castelli Romani, dove è ancora possibile l’osservazione del cielo stellato a occhio nudo. La passeggiata notturna sarà l’occasione per conoscere non solo le meraviglie del cielo, ma anche la storia geologica del vulcano laziale, la flora e la fauna locali.

Venerdì 23 agosto (ore 20:45) è in programma l’Astroincontro “Stelle astrofile – Perché il cielo è buio?” con conferenza divulgativa a cura dell’esperto dell’ATA Marco Tadini sul paradosso di Olbers, visita al Parco astronomico e osservazione guidata del cielo al telescopio. A chiudere la carrellata di eventi è l’Astroincontro “Stelle al planetario – Il cielo del mese” di venerdì 30 agosto (ore 20:45), un’altra imperdibile occasione per immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia.

