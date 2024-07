Sempre più donne in Europa scelgono la fecondazione assistita

MeteoWeb

Negli ultimi anni, la fecondazione assistita sta diventando una scelta sempre più comune tra le donne in Europa. I dati più recenti, presentati alla quarantesima conferenza annuale della Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia (ESHRE) ad Amsterdam, evidenziano un aumento significativo dei cicli di trattamento di riproduzione assistita (ART).

Nel 2021, 1.103.633 cicli di trattamento ART sono stati registrati da 1.382 cliniche in 37 Paesi europei. Questo rappresenta un aumento del 20% rispetto ai 919.364 cicli segnalati nel 2020, anno in cui la pandemia di Covid-19 ha influenzato il numero di trattamenti.

I diversi tipi di fecondazione assistita

I cicli di trattamento includono diverse tecniche di riproduzione assistita:

Fecondazione in vitro (FIV): 153.191 cicli

Iniezione intracitoplasmatica di sperma (ICSI): 418.069 cicli

Sostituzione di embrioni congelati: 368.464 cicli

Test genetici preimpianto: 78.432 cicli

Donazione di ovuli: 79.510 cicli

Maturazione in vitro di ovociti: 415 cicli

Sostituzione di ovociti congelati: 5.552 cicli

Inoltre, sono stati stimati 148.194 trattamenti di inseminazione intrauterina (IUI) con il seme del partner e 48.583 trattamenti IUI con seme di donatore in vari Paesi europei.

Conservazione della fertilità e tassi di gravidanza

La conservazione della fertilità, che include la banca degli ovociti, del tessuto ovarico, dello sperma e del tessuto testicolare, ha visto 28.768 interventi totali riportati da 15 Paesi. I tassi di gravidanza per la FIV e l’ICSI sono rimasti stabili nel 2021 rispetto al 2020, con un leggero miglioramento nei tassi di gravidanza per il trasferimento di embrioni congelati e per il trasferimento di embrioni freschi da donazione di ovociti. Tuttavia, i tassi di gravidanza per la sostituzione di ovociti congelati hanno mostrato una leggera diminuzione.

Il rapporto indica anche un aumento nell’uso di un singolo embrione per trasferimento, passando dal 57,9% nel 2020 al 60,5% nel 2021. I tassi di parti singoli, gemellari e trigemini sono stati rispettivamente del 90,4%, 9,5% e 0,1% nel 2021, rispetto all’88,9%, 10,9% e 0,2% del 2020. I tassi di parto gemellare e trigemellare dopo la sostituzione degli embrioni congelati sono diminuiti rispetto all’anno precedente.

Le opinioni degli esperti

Jesper Smeenk, dell’Elisabeth-TweeSteden Hospital di Tilburg e autore principale del rapporto, ha sottolineato che questo è il più grande raccolta di dati sulla procreazione medicalmente assistita in Europa. Ha evidenziato l’importanza del continuo sforzo per stimolare la raccolta e la segnalazione dei dati, mirando al controllo della qualità e alla completezza dei dati.

Karen Sermon, presidente dell’ESHRE, ha aggiunto che il rapporto mette in luce l’importanza della collaborazione e della standardizzazione nella raccolta dei dati per migliorare la medicina riproduttiva. L’obiettivo è quello di elevare gli standard clinici e i risultati per i pazienti in tutta Europa, migliorando le pratiche di raccolta dei dati.

