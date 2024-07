Si tuffa nel Lago di Lugano e non riemerge: morto un 23enne

MeteoWeb

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Porto Ceresio, nel Varesotto, dove un 23enne è morto annegato. Il giovane, di origini pachistane, si è tuffato nel Lago di Lugano e non è più riemerso. A dare l’allarme è stato un amico del ragazzo, non vedendolo riemergere. Immediati i soccorsi di 118, Carabinieri, sommozzatori di Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza. Per il giovane, però, non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato ritrovato e recuperato un’ora più tardi dai sommozzatori in profondità.

