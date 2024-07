MeteoWeb

Nel contesto dell’emergenza siccità, per garantire l’uso corretto e razionale dell’acqua potabile durante l’estate, il Sindaco di Reggio Calabria ha emesso un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua per usi non essenziali, come l’irrigazione e il lavaggio di veicoli, dalle 08:00 alle 21:00, dal 28 luglio al 30 settembre 2024, con sanzioni per i trasgressori. Di seguito il testo completo dell’ordinanza.

