Siccità, Musumeci: “utilizzato solo il 30% dei fondi”

MeteoWeb

Contro la siccità “abbiamo messo a disposizione 1.2 miliardi per le regioni, 400 milioni per i progetti già in essere e 800 per nuove iniziative. Il ministro Fitto mi dice che solo il 30% risulta essere stato utilizzato finora. Mi auguro che il dato non sia aggiornato o che ci sia un arretrato sul quale le regioni sapranno lavorare con grande impegno per recuperare il tempo perduto”: è quanto ha affermato il Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci durante la conferenza stampa con il nuovo capo Dipartimento nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano.

La lotta alla siccità “si fa quando l’acqua c’è e non quando non c’è. Eravamo convinti che l’acqua fosse un bene inesauribile, l’abbiamo mortificata e oggi si prende una rivincita. Dobbiamo capire come fare per conservare l’acqua piovana e servono infrastrutture adatte e capaci,” ha proseguito Musumeci. “Abbiamo elaborato 500 interventi per un piano che si dovrebbe realizzare in 10 anni. Dalla regione siciliana sono arrivate 52 proposte. In Italia non si fanno dighe da 40 anni Dobbiamo iniziare a pensare anche all’acqua di mare e alle acque reflue. Alcune soluzioni continuano a essere guardate con diffidenza ma è questa una strada da imboccare”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.